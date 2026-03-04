Arnold Schwarzenegger ingresará al Salón de la Fama de California

El actor Arnold Schwarzenegger será incluido en el Salón de la Fama de California, informó el actual gobernador, Gavin Newsom. En un documento oficial, el protagonista de Terminator fue descrito como una "figura única en la historia de California, que encarna la promesa de oportunidades del 'Estado Dorado'".

"Sin perder la humildad, siendo campeón mundial de fisicoculturismo, Arnold llegó a convertirse en estrella de Hollywood, empresario exitoso, ambientalista, filántropo y hasta gobernador de California", indicó Newson.

El reconocimiento también incluye a la actriz Jamie Lee Curtis, con quien Schwarzenegger compartió roles en la película Mentiras Verdaderas (True Lies). En el comunicado, él la describió como "una de las estrellas más perdurables de Hollywood, con una carrera de cinco décadas y una actuación ganadora del Premio de la Academia en Everything Everywhere All at Once (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo)".

¿Cuándo será la ceremonia del Salón de la Fama de California?

La ceremonia de investidura del Salón de la Fama de California se realizará el 19 de marzo, en el California Museum, en Sacramento. Durante el evento, los homenajeados son reconocidos por sus contribuciones a la vida cívica, la creatividad y el progreso social.

Entre los seleccionados también figuran el chef de 76 años Nobuyuki Matsuhisa, cofundador del imperio de restaurantes Nobu, y la escritora Terry McMillan, autora de novelas como Waiting to Exhale y How Stella Got Her Groove Back.

Arnold Schwarzenegger, apodado como The Governator en su etapa política, ejerció como el 38.º gobernador de California durante dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2011. Durante ese periodo, rechazó recibir el salario correspondiente al cargo.