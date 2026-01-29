Áncash: Parque Nacional Huascarán alcanza Jerarquía Turística Nivel 4

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) otorgó el reconocimiento de Jerarquía Turística Nivel 4 al Parque Nacional Huascarán, ubicado en la región Áncash, consolidándolo como uno de los recursos turísticos naturales más importantes del Perú y con relevancia en el mercado internacional.

Este reconocimiento fue oficializado mediante una resolución viceministerial, en el marco del Manual para la Elaboración y Actualización del Inventario Nacional de Recursos Turísticos.

Administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Parque Nacional Huascarán protege el núcleo de la Cordillera Blanca, considerada la cadena montañosa tropical más extensa y alta del mundo.

El área natural alberga más de 600 glaciares, alrededor de 300 lagunas de origen glaciar y 27 picos que superan los 6 000 metros sobre el nivel del mar, entre ellos el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú.

Asimismo, el parque resguarda aproximado de 845 especies de flora y una fauna emblemática de los Andes, como el oso andino, el cóndor andino y la vizcacha.

El Parque Nacional Huascarán cuenta además con importantes reconocimientos internacionales, al haber sido declarado Reserva de Biosfera por la Unesco en 1977 y Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985.

Con esta distinción, el Parque Nacional Huascarán se integra al selecto grupo de 15 recursos turísticos del Perú que ostentan la Jerarquía Turística Nivel 4, junto a destinos emblemáticos como Machupicchu, las Líneas de Nasca, el río Amazonas, entre otros.