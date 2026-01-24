Áncash: separan a personal del Hospital de Yungay luego de que joven diera a luz en los pasillos del centro médico

La Diresa indicó que se intervino de manera inmediata el hospital tras conocerse el caso. | Fuente: Minsa / Difusión

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash informó que se rescindió el contrato de un médico ginecólogo y una obstetra, luego de que una mujer de 21 años diera luz en los pasillos del Hospital de Yungay.

Asimismo, la entidad de salud indicó que se dispuso la separación temporal de una enfermera y una técnica en enfermería, mientras duren las investigaciones del caso.

Además, la Diresa señaló que se intervino de manera inmediata el hospital tras conocerse el caso, a fin de adoptar las medidas correspondientes.

También llegaron hasta el centro de salud efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para realizar las diligencias correspondientes.

Por su parte, la red de salud Huaylas Norte ha solicitado al Gobierno Regional de Áncash el cambio del director del establecimiento hospitalario tras lo ocurrido en el centro médico de Yungay.

Estado de salud de la madre y su bebita

La Diresa ha precisado que tanto la madre como su bebé se encuentran estables.

En esa línea, agregó que la recién nacida presenta una evolución clínica favorable.