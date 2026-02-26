Áncash: policía es detenido por presunta participación en desaparición de suboficial Marleni Rucana

El efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Enrique Villafán Arteaga (52), fue detenido por su presunta participación en la desaparición de la suboficial de tercera, Marleni Martha Rucana Silvestre (27), cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado 21 de febrero, cuando salió en pleno horario laboral de su centro de trabajo ubicado en el distrito de Taricá, en la provincia de Huaraz, región Áncash.

La intervención fue confirmada por la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaraz.

Según las diligencias, cámaras de seguridad captaron a la suboficial abordando una camioneta roja que, presuntamente, sería propiedad del agente policial investigado.

El vehículo fue posteriormente entregado en Lima por el hermano del detenido a las autoridades para las pericias correspondientes.

La camioneta registraba una orden de búsqueda y requisitoria vigente por el presunto delito de secuestro, por lo que fue incautada como parte de las investigaciones.

En tanto, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz informó que solicitó al Poder Judicial la ampliación de la detención preliminar del policía por un plazo de 15 días, a fin de continuar con las diligencias y esclarecer los hechos.