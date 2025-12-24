Áncash: múltiple choque vehicular deja cinco personas fallecidas en Casma

Las víctimas son integrantes de una familia que iba a bordo de una miniván, unidad que terminó destruida tras quedar atrapada debajo de un camión frigorífico.

Un múltiple choque vehicular dejó al menos cinco personas fallecidas en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma, región Áncash.

La Policía Nacional informó que las víctimas, aún no identificadas, son integrantes de una familia que se desplazaban a bordo de una miniván, unidad que terminó destruida tras quedar atrapada debajo de un camión frigorífico que transportaba productos hidrobiológicos.

Debido al impacto, la carga quedó esparcida sobre la vía nacional. Hasta el lugar llegaron policías y el personal de la ambulancia, quienes realizaron las labores para recuperar los cuerpos.

En este accidente también resultaron afectados dos camionetas y un tráiler que transportaba bolsas de cemento.

Las causas de este suceso, a vísperas de la Navidad, todavía son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.