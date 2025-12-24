Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Áncash: múltiple choque vehicular deja cinco personas fallecidas en Casma

Así quedó la unidad donde viajaban las víctimas de este accidente ocurrido a víspera de la Navidad.
Así quedó la unidad donde viajaban las víctimas de este accidente ocurrido a víspera de la Navidad. | Fuente: Municipalidad de Casma
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Las víctimas son integrantes de una familia que iba a bordo de una miniván, unidad que terminó destruida tras quedar atrapada debajo de un camión frigorífico.

Un múltiple choque vehicular dejó al menos cinco personas fallecidas en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma, región Áncash.

La Policía Nacional informó que las víctimas, aún no identificadas, son integrantes de una familia que se desplazaban a bordo de una miniván, unidad que terminó destruida tras quedar atrapada debajo de un camión frigorífico que transportaba productos hidrobiológicos.

Debido al impacto, la carga quedó esparcida sobre la vía nacional. Hasta el lugar llegaron policías y el personal de la ambulancia, quienes realizaron las labores para recuperar los cuerpos.

En este accidente también resultaron afectados dos camionetas y un tráiler que transportaba bolsas de cemento.

Las causas de este suceso, a vísperas de la Navidad, todavía son materia de investigación por parte de la Policía Nacional. 

Los bomberos y policías trabajaron para recuperar los cuerpos que quedaron atrapados entre los fierros.
Los bomberos y policías trabajaron para recuperar los cuerpos que quedaron atrapados entre los fierros. | Fuente: Municipalidad de Casma
Video recomendado
Tags
Ancash Accidente de tránsito Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Áncash

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA