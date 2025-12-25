Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Áncash: joven fallece tras sufrir accidente automovilístico en Nuevo Chimbote

La policía investiga las causas del trágico accidente.
La policía investiga las causas del trágico accidente. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según las primeras diligencias policiales, el automóvil que conducía se despistó por causas que aún son materia de investigación

Un joven de 29 años perdió la vida este jueves, tras sufrir un accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa (región de Áncash), informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima mortal fue identificada como Junior Manuel Sánchez Alvino. Según las primeras diligencias policiales, el automóvil que conducía se despistó por causas que aún son materia de investigación. 

Los vecinos acudieron para prestar auxilio; sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales.

Áncash: múltiple choque vehicular deja cinco personas fallecidas en Casma

Por otro lado, un múltiple choque vehicular ocurrido el miércoles último dejó al menos cinco personas fallecidas en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma, región de Áncash.

La Policía Nacional informó que las víctimas, aún no identificadas, son integrantes de una familia que se desplazaban a bordo de una miniván, unidad que terminó destruida tras quedar atrapada debajo de un camión frigorífico que transportaba productos hidrobiológicos.

Debido al impacto, la carga quedó esparcida sobre la vía nacional. Hasta el lugar llegaron policías y el personal de la ambulancia, quienes realizaron las labores para recuperar los cuerpos.

En este accidente también resultaron afectados dos camionetas y un tráiler que transportaba bolsas de cemento.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Áncash Nuevo Chimbote Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA