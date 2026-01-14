Arequipa: al menos diez vuelos son cancelados por mal tiempo en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

La intensa neblina obligó a las aerolíneas tomar esta decisión. Los pasajeros esperan por reprogamaciones.

Los pasajeros incómodos con la situación. | Fuente: RPP Arequipa

Al menos 10 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa debido a la intensa neblina y la densa nubosidad registradas esta mañana en la ciudad, lo que afectó la visibilidad en la pista. Así lo informaron las aerolíneas.

Según las pantallas informativas del aeropuerto, ocho vuelos de salida con dirección a Lima y Cusco fueron cancelados desde las 10 de la mañana, luego de que la visibilidad se redujera de manera considerable en el terminal aéreo, impidiendo el normal despegue de las aeronaves programadas.

En tanto, los vuelos de llegada procedentes de Lima despegaron con normalidad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero al promediar las 11 de la mañana tuvieron que regresar a su punto de origen porque no había condiciones para aterrizar en Arequipa debido a la escasa visibilidad.

Decnaas de pasajeros permanecen en la zona de embarque y mostradores de las aerolíneas a la espera nuevas programaciones.

El Senamhi advirtió que la neblina y nubosidad continuarán de manera variable durante la tarde y noche, por lo que la reanudación total de operaciones dependerá de la mejora de las condiciones de visibilidad en la pista de aterrizaje.