¡Apareció la 'Culebra'! El golazo de Eryc Castillo para el descuento 2-1 de Alianza ante Unión (VIDEO)

Reacción blanquiazul. El ecuatoriano Eryc Castillo anotó el descuento 2-1 para Alianza Lima ante Unión de Santa Fe en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Serie Río de La Plata 2026.

El conjunto argentino se puso en ventaja antes del primer minuto de juego con un insólito autogol de Sergio Peña. El marcador se mantuvo a favor de Unión y en el arranque del segundo tiempo la diferencia se estiró cuando Julián Palacios sacó provecho de una mala salida desde su campo de los íntimos.

Pablo Guede mandó para el complemento a diez jugadores nuevos, entre ellos Eryc Castillo, quien fue el encargado de colocar el gol para Alianza Lima con una gran definición.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Golazo de Eryc Castillo ante Unión

Guede optó por realizar 10 cambios en el inicio de la segunda etapa, solo manteniendo a Federico Girotti en el ataque. Ingresaron Guillermo Viscarra, D’Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Jairo Vélez, Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

Partiendo desde la izquierda, el ecuatoriano avanzó con velocidad y combinó con Girotti. Tras recibir el esférico en el borde del área, la ‘Culebra’ envió un potente remate de derecha, impactando la pelota en el travesaño para que esta vaya al fondo de la red.

Primer gol en el año para Eryc Castillo, quien se perfila a ser una pieza importante en la temporada para los planes del técnico Guede.

Golazo de Eryc Castillo para el descuento 2-1 de Alianza Lima frente a Unión | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: así formaron en el partido

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco, Carlos Zambrano ©, Jhoao Velásquez; Luis Advíncula, Piero Cari, Sergio Peña, Miguel Trauco; Alan Cantero, Federico Girotti y Geray Motta. DT: Pablo Guede.

Atlético Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.