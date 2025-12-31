Bomberos exhortan no usar pirotécnicos en Año Nuevo por riesgo de incendios en Arequipa

Los bomberos advierten que la manipulación de esos productos, tanto en espacios cerrados como abiertos, puede generar chispas que alcancen material inflamable.

El Cuerpo General de Bomberos en Arequipa exhortó este miércoles a la población a evitar el uso excesivo de fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo, al advertir que representan un alto riesgo de provocar incendios.

Juan Córdova, brigadier de la Compañía de Bomberos N.° 19, explicó que la manipulación de esos productos, tanto en espacios cerrados como abiertos, puede generar chispas que alcancen material inflamable, como madera, viviendas prefabricadas o cables eléctricos, lo que termina provocando emergencias de rápida propagación.

"No podemos asegurar al 100 % que los artefactos pirotécnicos caigan apagados. Lo ideal es que al momento de subirse se vayan apagando. Si caen prendidos y encontramos material combustible, es ahí donde se produce el problema, porque si utilizamos los fuegos artificiales en campo abierto, no va a pasar nada, pero si lo hacemos en una zona netamente urbana, y con la probabilidad de tener techos con depósitos, estamos haciendo, pues, la combinación perfecta", expresó para RPP.

De acuerdo con el informe de los bomberos, solo en la madrugada del 25 de diciembre se registraron siete incendios en la ciudad. Uno de ellos fue catalogado como código dos porque para controlarlo requirió apoyo adicional.

Finalmente, Juan Córdova señaló que para la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, los bomberos de las nueve compañías permanecerán en alerta ante cualquier emergencia que se registre, por lo que insistieron en no utilizar fuegos artificiales.