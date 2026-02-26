Arequipa: maestro zapatero pierde sus máquinas y mercadería para campaña escolar valorizada en S/7 mil tras lluvias

El poblador pidió a las autoridades municipales apoyo con maquinaria y personal para que puedan retirar el lodo de sus viviendas. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó hasta la avenida Víctor Andrés Belaunde, ubicada en la urbanización Tahuaycani, en Arequipa, donde la torrentera Chullo se ha desbordado, inundando los dos carriles de la avenida Metropolitana y afectando a decenas de familias.

Uno de los pobladores afectados es Lucas Guarza, un maestro zapatero dedicado a este negocio desde hace más de 30 años. Según el comerciante, ha perdido su mercadería destinada a la campaña escolar y valorizada en S/7 mil.

“Tenía de cinco a seis docenas para entregar a mercadillos esta temporada de escolares, que uno aprovecha porque saca algo de ganancia en temporada escolar. [¿Cuánto calcula usted que haya perdido?] Yo creo que, entre seis mil a siete mil soles, más o menos”, señaló.

Asimismo, el comerciante manifestó que debido a la activación de la torrentera y el lodo que ha invadido su vivienda ha perdido máquinas importantes para que lleve a cabo su labor.

“Se puede decir que un 80 % he perdido, gran parte de mi mercadería, porque entró el lodo y no entiendo cómo entró el lodo. La parte posterior tiene una puerta y por ahí salieron parte de todo mi material y el resto de mi material se quedó en el lodo”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Pedido a la Municipalidad

En esa misma línea, Lucas Guarza pidió a las autoridades municipales apoyo con maquinaria y personal para que puedan retirar el lodo de sus viviendas. Además, solicitó que se dé espacio al cauce de la torrentera para evitar que vuelva a desbordarse hacia sus inmuebles.

“Que la Municipalidad se acerque para terminar de ayudarnos a sacar el lodo, y el principal pedido que yo hago es que la torrentera que está ahí, que le ha quitado las avenidas espacio al cauce, es por esa razón que se ha desbordado. Entonces, yo sugiero a las autoridades que vuelvan a darle el espacio del caso a la torrentera para que pueda discurrir el agua en este tipo de eventos. Eso es lo que yo le pido a las autoridades. Creo que no es nada difícil, es cuestión de que hablen el Gobierno Regional, al alcalde de Arequipa, al alcalde de Yanahuara, que se pongan de acuerdo, y solamente sea de un solo carril nomás la avenida”, concluyó.