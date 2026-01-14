Caudal del río Rímac ha aumentado tras intensas lluvias: ¿hay riesgo de desborde en Lima?

Este es el panorama en el río Rímac. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Preocupación en Lima. El caudal del río Rímac, principal afluente de la ciudad, ha aumentado significativamente, tras las intensas lluvias que están cayendo en la serranía peruana.

Un equipo de RPP realizó en la víspera un recorrido por el cauce del ‘Hablador’, constatando que el nivel del agua ha aumentado respecto a jornadas anteriores.

Nuestra reportera conversó con vecinos y comerciantes de los alrededores, quienes expresaron su preocupación ante este hecho, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, a fin de evitar desbordes e inundaciones.

“Ahora veo que ha subido bastante el río, ha aumentado regular, unos 20 o 30 centímetros más de lo que estaba seco, prácticamente casi seco. Esto se produce por el tema de las lluvias”, refirió una señora.

“Ya comenzaron las lluvias, pues. (...) Ahorita ya comenzó ya. Ayer que hemos pasado, ya estaba ya casi copado el río, porque estaba una rayita nomás”, refirió, por su lado, una comerciante.

Los residentes y comerciantes exhortaron a las autoridades realizar trabajos de limpieza del cauce, para que el agua pueda discurrir libre, evitando así posibles desbordes.



El caudal del río Rímac ha aumentado tras las intensas lluvias en la sierra. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

¿Hay riesgo de desborde por aumento del caudal del río Rímac?

César Pantoja, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), descartó que, de momento, exista riesgo de desborde de los ríos Rímac y Chillón, en Lima Metropolitana, pese al aumento de sus caudales.

En diálogo con la agencia Andina, el especialista refirió que el aumento del nivel del agua en estos afluentes está aún dentro de los valores normales para esta época del año.

“Si bien desde el último fin de semana se han reportado algunos eventos de lluvia en la sierra de Lima, en las cabeceras de cuenca de ríos como el Rímac y el Chillón, esto no se ha reflejado en un incremento considerable del caudal. Ha subido, sí, pero está dentro de sus registros normales”, detalló.

