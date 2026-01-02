Cajamarca: pasajeros se salvan de morir luego de que un bus fuera arrastrado por la crecida de un río en Chota

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que un bus de la empresa de transportes Ángel Divino, que cubría la ruta Chiclayo-Chota, fue arrastrada por la activación de una quebrada en el sector Cochabamba, provincia de Chota, en la región Cajamarca, debido al incremento del caudal ocasionada por las intensas lluvias.

Según el reporte oficial, todos los pasajeros resultaron ilesos y fueron rescatados con el apoyo de una retroexcavadora, lo que permitió evacuar a las personas que habían quedado atrapadas.

Al lugar del incidente acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), una ambulancia y personal de la brigada de intervención de la Dirección Subregional de Salud de Chota, quienes brindaron atención a los pasajeros, sin que se reportaran heridos de gravedad.

El COER informó, además, que ya se han iniciado las labores para el rescate del vehículo, las cuales continuarán conforme lo permitan las condiciones del caudal y se garantice la seguridad del personal interviniente.

Asimismo, las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.