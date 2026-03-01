Cajamarca: Más de 100 familias afectadas por huaicos debido a las constantes lluvias en la región

Las autoridades informaron que se registraron pérdidas en el sector agropecuario y también han fallecido animales de crianza.

Más de 100 familias resultaron afectadas tras las intensas lluvias ocurridas en el centro poblado de San Isidro, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, región Cajamarca.

La municipalidad de José Sabogal informó que varias casas quedaron inundadas por los huaicos. Las viviendas presentan agrietamientos y daños en sus cimientos, mientras que en otros sectores se registraron deslizamientos que comprometieron la estabilidad del terreno.

Asimismo, el municipio también señaló que se registraron pérdidas en el sector agropecuario y la muerte de animales de crianza.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que se ha realizado la evaluación de daños, así como el empadronamiento de los damnificados para gestionar ayuda humanitaria.