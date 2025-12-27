Callao: capturan a dos sospechosos del asesinato de joven a la salida de una discoteca

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos sujetos sospechosos de perpetrar el asesinato de un joven que salió de una discoteca.

Los vecinos del asentamiento humano José Boterín, en la provincia constitucional del Callao, habían reportado que desde un auto color negro habían arrojado el cuerpo del joven, que tenía impactos de bala, la mañana del viernes, 26 de diciembre.

Según la PNP, se presume que el móvil del crimen correspondería a un ajuste de cuentas que devendrían de rencillas y conflictos entre bandas criminales en el Callao.

"Se reportó el hallazgo de un cadáver en el asentamiento humano Boterín. Previamente a eso, también tuvimos la información que una persona había sido trasladada en un vehículo a la altura de la 59, en una discoteca. Se ha logrado la captura de dos personas. Habría un pugilato, en el interior, de dos grupos. Uno de los grupos pertenecerían estas personas detenidos", declaró Luis Alberto Musayón, jefe de la Dirincri Callao.

El coronel PNP sostuvo que el cuerpo del fallecido responde a Fabricio Alexander Gamboa Ardiles, quien no habría tenido participación ninguna en la gresca ocurrida en la discoteca. "Habría sido confundido como uno del otro grupo", mencionó.

Los detenidos no cuentan con antecedentes policiales; sin embargo, hay testigos que estuvieron en la discoteca y afirmaron que vieron la gresca que terminó con la muerte de este joven. El departamento de homicidios continúa con las investigaciones.