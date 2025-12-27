Siguen los incendios en Lima: fuego consumió vivienda de dos pisos en el jirón Chota [VIDEO]

El incendio se registró a la espalda de la Comisaría PNP Alfonso Ugarte. | Fuente: RPP

Siguen las emergencias en la capital. Esta vez, un incendio consumió una vivienda de dos pisos, ubicada en la cuadra 13 del jirón Chota, a la espalda de la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender el siniestro, reportado poco después de las cuatro de la madrugada de este sábado, 27 de diciembre, según consigna la página web de la institución.

Los agentes actuaron raudamente y lograron controlar el incendio, que afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales. Empero, los daños en distintos ambientes del predio son importantes.

¿Cuáles son las causas del incendio?

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar el incendio y conversó con los habitantes de la casa, quienes acusan a los inquilinos de una habitación del primer piso de haber ocasionado el siniestro.

“Los vecinos del primer piso estaban libando licor y el siniestro se sucedió a las tres de la mañana. Empezó con un pequeño chispazo dentro del cuarto de los señores que no tienen ni agua ni luz. Siempre están con vela, porque no pagan el cuarto, no pagan nada. Y en la borrachera parece que no han querido apagar, le han puesto más cosas encima, y se ha ido prendiendo más el fuego; y se volvió incontrolable”, refirió el vecino César Lindo.

Cabe mencionar que, en uno de los ambientes, se encontró gran cantidad de botellas de plástico, presuntamente acopiadas para vender como reciclaje. “Gracias a Dios, el fuego no lo alcanzó a las botellas, sino hubiera sido peor (el incendio)”, refirió el vecino.

Las causas del incendio serán determinadas por las investigaciones realizadas por las autoridades competentes.



Seguidilla de incendios en Lima

En los últimos días, se han reportado diversas emergencias en Lima. El viernes, 26 de diciembre, un incendio consumió una tienda de bicicletas eléctricas en Miraflores; mientras, en Pueblo Libre, un anciano resultó herido al quemarse su casa.



Esto se suma al incendio de gran magnitud que consumió una fábrica de plásticos en San Juan de Lurigancho, durante la madrugada del 25 de diciembre.

De hecho, según indicó a RPP el comandante Leónidas Telenta, vocero del Cuerpo de Bomberos, su institución atendió hasta 45 emergencias en las primeras horas de la Navidad 2025.