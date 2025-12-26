¿Se quedan fuera? JEE alerta errores en listas de candidatos presidenciales y al Congreso para las Elecciones 2026

Las listas de las planchas presidenciales de Williams Zapata, Álex González, Roberto Chiabra y Rafael Belaúnde fueron observadas. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Listas de candidatos al Senado observadas:

Perú Acción: El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por el partido Perú Acción para la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, tras identificar tres observaciones vinculadas a la validez de la documentación presentada y al cumplimiento del Reglamento de Inscripción.

La resolución —N.° 00050-2025-JEE-LIC2/JNE, notificada el 25 de diciembre de 2025— señala que los documentos entregados no acreditan plenamente la legalidad del proceso interno ni el cumplimiento de los requisitos mínimos de inscripción.

Las observaciones se centran en el acta de elecciones primarias y en las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos Liliana Adela Espinoza Vega y Juan Ruperto Peredo Ocampo.

El órgano electoral otorgó a Perú Acción un plazo de dos días calendario para corregir y presentar nuevamente los documentos: “Bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción en caso de incumplimiento.”

Libertad Popular: A la observación inicial que recibió Libertad Popular por inconsistencias en el Formato Resumen del Plan de Gobierno de su fórmula presidencial, ahora se suma una nueva inadmisibilidad: su lista de candidatos al Parlamento Andino también fue observada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2.

Según la Resolución N.° 00035-2025-JEE-LIC2/JNE, notificada el 24 de diciembre, 10 postulantes presentan errores que deben ser corregidos en un plazo de dos días calendario para evitar quedar fuera de carrera.

Los candidatos Jheremy Aldair Reyes Livia y Karina Blanco Ñaupa no cumplen la fecha límite de afiliación exigida por ley.

Las declaraciones juradas de: Wendy S. Quispe Hoyos, Rosa E. Ágreda Verme, Reyna León Salvatierra, Marco A. Haro Cabello, Lourdes J. Espinoza Camarena, Richar C. Barrientos Ventura y Danilo Z. López Chahua no consignan datos personales. El candidato Carlos Gustavo Aragón Chávez declara que trabaja en Essalud como fisioterapeuta, al ser funcionario público, debió adjuntar: Solicitud de licencia sin goce de haber exigida 60 días antes de la elección, según indica la institución.

El JEE otorgó dos días calendario para corregir: “Bajo apercibimiento de declararse la improcedencia de la solicitud de inscripción respecto de dichos candidatos.”

Podemos Perú: El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por Podemos Perú, tras detectar una omisión en la documentación de los tres primeros postulantes de la nómina.

La resolución —N.° 00032-2025-JEE-LIC2/JNE, emitida el 24 de diciembre— señala que los candidatos José León Luna Gálvez (posición 1), Jaqueline García Rodríguez (posición 2) y Raúl Martín Noblecilla Olaechea (posición 3) no adjuntaron el Anexo 11 correspondiente al Senado, es decir, la declaración jurada de consentimiento de participación y de veracidad de su hoja de vida para este cargo.

El JEE otorgó dos días calendario para subsanar: “Bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción."









Unidad Nacional: El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por Unidad Nacional, alianza liderada por el congresista Roberto Chiabra, debido a múltiples errores formales en los documentos entregados para la inscripción.

Según la Resolución N.° 00020-2025-JEE-LIC2/JNE, notificada el 23 de diciembre de 2025, la agrupación no presentó el acta de conformación de la lista resultante de las elecciones primarias, documento obligatorio que acredita la legalidad del proceso interno: “No se adjunta el acta de conformación de la lista de candidatos resultante de las elecciones primarias; por consiguiente, debe presentar la misma.”, se señala en el documento al que accedió El poder en tus manos de RPP.

Además, el partido presentó solo el acta de designación para peruanos residentes en el extranjero, y no aquella a nivel nacional, impedimento clave para corroborar que se respete la cuota de candidatos designados permitida por ley: “Debe presentar el acta general de candidatos designados a nivel nacional para corroborar el cumplimiento del porcentaje permitido por la norma.”



El JEE le otorgó dos días calendario desde la notificación: “Bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción.”



Renovación Popular: El JEE declaró inadmisible la inscripción de la lista al Senado del partido del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Entre los principales problemas detectados se encontraron:

Fechas inconsistentes entre la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) y la declaración de consentimiento (7 candidatos).

Sentencia por peculado con expediente incompleto que impide verificación (caso Absalón Vásquez).

Funcionarios públicos sin presentar licencia sin goce de haber exigida por norma.

Declaraciones de consentimiento incompletas o mal formuladas.

El colegiado concluyó que la organización deberá corregir todos los extremos observados para continuar en carrera. Se otorgó el plazo legal de dos días calendario para la subsanación.





Fuerza Popular: En la circunscripción de peruanos en el extranjero, el JEE observó que el partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori no presentó las actas de designación directa que justifiquen la ubicación de los candidatos en la lista, requisito obligatorio para validar que no se exceda el límite del 20% de designados por agrupación.

El partido presentó su descargo dentro del plazo, adjuntando:

Actas de designación de todas las circunscripciones senatoriales (11 regiones y distrito único nacional).

Registro oficial de ONPE que acredita la participación en primarias.

Fuerza Popular solicitó que con esta documentación se admita su lista para continuar en competencia.





Alianza para el progreso: APP también enfrentó una declaración de inadmisibilidad por parte del JEE. El problema se centró en su candidato número 1 al Senado: César Acuña Peralta, debido a:

Falta de la declaración jurada que acredita su participación y la veracidad de su DJHV.

El único documento presentado por Acuña correspondía a otra elección, lo que generó dudas sobre la simultaneidad de candidaturas.

El partido alegó que se trató de un error del sistema Declara+, relacionado a la dualidad de postulación (Senado y fórmula presidencial), y adjuntó nuevamente el Anexo 11 para subsanar la observación.