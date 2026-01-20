Últimas Noticias
Callao: Grupo Terna desarticula banda de microcomercializadores de droga en Mi Perú

La detención se produjo en el distrito de Mi Perú.
Redacción RPP

Los agentes del Grupo Terna lograron incautar más 1 500 envoltorios con pasta básica de cocaína y aproximadamente medio kilo de drogas sintéticas.

Efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú desarticularon el último lunes una banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas, que operaba en el sector H del distrito de Mi Perú, en el Callao.

La intervención fue realizada en un inmueble de dicha jurisdicción a donde los agentes llegaron tras denuncias de los vecinos sobre que allí se vendería estupefacientes.

En el predio los efectivos incautaron más de 1 500 envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína, además de 500 gramos de drogas sintéticas y aproximadamente 500 gramos de pasta básica de cocaína en proceso de elaboración.

Detenidos 

Según precisaron, se detuvo a dos personas un hombre de 31 años identificado como Carlos Perales y una mujer de 23 años identificada como Patricia Vásquez, quien registra antecedentes penales por los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo agravado.

Estas personas fueron derivadas al Departamento Antidrogas del Callao, a fin de realizar las diligencias correspondientes de acuerdo con la ley.

