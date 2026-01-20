Callao: Grupo Terna desarticula banda de microcomercializadores de droga en Mi Perú

Los agentes del Grupo Terna lograron incautar más 1 500 envoltorios con pasta básica de cocaína y aproximadamente medio kilo de drogas sintéticas.

Efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú desarticularon el último lunes una banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas, que operaba en el sector H del distrito de Mi Perú, en el Callao.

La intervención fue realizada en un inmueble de dicha jurisdicción a donde los agentes llegaron tras denuncias de los vecinos sobre que allí se vendería estupefacientes.

En el predio los efectivos incautaron más de 1 500 envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína, además de 500 gramos de drogas sintéticas y aproximadamente 500 gramos de pasta básica de cocaína en proceso de elaboración.

Detenidos

Según precisaron, se detuvo a dos personas un hombre de 31 años identificado como Carlos Perales y una mujer de 23 años identificada como Patricia Vásquez, quien registra antecedentes penales por los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo agravado.

Estas personas fueron derivadas al Departamento Antidrogas del Callao, a fin de realizar las diligencias correspondientes de acuerdo con la ley.