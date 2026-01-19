Últimas Noticias
Capturan a implicado en ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido en el Callao

Durante la intervención, se incautaron dos pistolas y un revólver, armas que habrían sido utilizadas en este suceso. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La balacera se produjo en el cruce de las calles San Pedro y La Moneda, hallándose 12 casquillos en el lugar. El herido tiene antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Callao
00:00 · 01:49

Agentes de la División Regional de Inteligencia de la Policía Nacional detuvieron a un presunto delincuente que estaría implicado en el ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido por impactos de bala.

La intervención se produjo luego de una balacera registrada afuera de una vivienda ubicada en el cruce de las calles San Pedro y La Moneda, en el Callao, donde la víctima recibió múltiples disparos que lo dejaron en grave estado de salud.

Según precisó la PNP, el herido presenta antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. En el lugar se hallaron 12 casquillos de bala, evidencias importantes para las indagaciones.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde actualmente permanece bajo observación médica.

Tres armas fueron incautadas

Tras la balacera, la PNP ejecutó el plan cerco y logró la captura del principal sospechoso del ataque. Durante la intervención, se incautaron dos pistolas y un revólver, armas que habrían sido utilizadas en este suceso.

El detenido y el armamento incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones, mientras se trabaja en la identificación y captura de los otros tres cómplices que habrían participado en este hecho. 

