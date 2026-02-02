Ciro Castillo reitera que es el gobernador del Callao en funciones: "Confio en la justicia pese a que estamos en una crisis permanente"

Castillo Rojo reapareció tras estar cinco semanas en la clandestinidad y asegura que le falta culminar "una serie de obras a punto de inaugurar".

Ciro Castillo reitera que es el gobernador del Callao en funciones y afirma que confia en la justicia | Fuente: RPP

Ciro Castillo aseguró este lunes que se encuentra habilitado, por disposición judicial, como gobernador regional del Callao en funciones y espera volver pronto a su cargo. Esto luego de que esta mañana fuera impedido de ingresar a la sede.

El funcionario brindó su primera entrevista televisiva luego de estar cinco semanas como no habido luego de que el Poder Judicial le dictara 24 meses de prisión preventiva, pero dicha medida fue anulada tras ser apelada por la defensa legal del gobernador. En ese sentido, aseguró que confía en la justicia.

"Me falta culminar una serie de obras que iba a inaugurar. Confío en la justicia, en la Fiscalía, Poder Judicial, pese a que estamos en una crisis permanente en nuestro país... No debemos socavar las bases de las instituciones tomando actitudes en contra, tomando por asalto instituciones", expresó para el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Castillo Rojo señaló que no puede reunirse con Edita Vargas, gobernadora interina del Callao, para coordinar una entrega del cargo, debido a que está prohibido de hacerlo.

"Estoy prohibido de hacerlo porque una de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico es que las personas involucradas en un mismo caso no pueden comunicarse entre si para la mejor marcha de las investigaciones", manifestó.