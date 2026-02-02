Ciro Castillo llegó a la sede del GORE Callao para retomar el cargo de gobernador, pero no lo dejaron ingresar

Ciro Castillo Rojo llegó este lunes a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo de gobernador tras la anulación de la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra, tal y como lo había adelantado su abogado, Humberto Abanto; sin embargo, no pudo ingresar.

Aproximadamente a las 9:50 de la mañana, Castillo Rojo llegó a bordo de una camioneta a la entrada del GORE Callao ubicada en la avenida Bocanegra.

En dicho punto fue desplegado un contingente policial para controlar la situación, pues había un grupo de simpatizantes del político.

Sin embargo, el vehículo permaneció estacionado en el acceso del GORE Callao, sin poder ingresar. Poco después Castillo salió de su vehículo y con un megáfono indicó que daría una conferencia de prensa, aunque no dio más detalles sobre por qué no pudo acceder al edificio.

Al lugar llegó también el abogado de Castillo, Humberto Abanto, quien indicó que se denunciará a la gobernadora interina del Callao, Edita Vargas, por no permitirle el ingreso.

Gobernadora interina advirtió que Castillo Rojo no regresará al cargo

En vísperas, Edita Vargas, había adelantado que no se iba a permitir que Ciro Castillo retome sus funciones en el cargo y que solo se iba a permitir su ingreso en su condición de ciudadano.

Vargas explicó que los funcionarios del Consejo Regional deben evaluar el caso que afronta Castillo Rojo por supuestamente integrar una organización criminal, para así decidir si es válido que vuelva al cargo.

"Refieren que va a venir en forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí. (Se pidió) al jefe de la Región Policial del Callao y también a la Fiscalía de turno para que el día de mañana venga y pueda apaciguar la situación", advirtió Vargas.

Sin embargo, Humberto Abanto mencionó en RPP que no existía ningún impedimento para que su patrocinado retome sus funciones, por lo que la suplencia de Vargas cesaba obligatoriamente.

"Lo que había era una suplencia a cargo de la vicegobernadora, que es de su organización política y terminada la situación que impedía es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular del cargo", expresó.