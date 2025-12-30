Alcalde de Ollantaytambo tras choque de trenes: "Las empresas han demostrado que no tenían plan de contingencia"

La autoridad edil manifestó que las empresas dueñas de los trenes que colisionaron esta tarde no han brindado más detalles sobre qué causó este accidente.

Paul Pallma, alcalde de Ollantaytambo, denunció este martes que la falta de contingencia y prevención se ha notado tras la colisión de dos trenes que han dejado más de 30 heridos así como un fallecido en el kilómetro 98, en el sector Pampacahua, en la vía a Machu Picchu. En ese sentido, enfatizó que esto fue muy notorio al demorarse en la atención a los afectados.

"Ollantaytambo está en el kilómetro 68, Machu Picchu está en el kilómetro 111. Son 43 kilómetros. 180 dólares (cuesta un boleto) para un tren. ¿Cuánto cuesta un tren de la vía en Lima? 2 soles, 1.50 la misma distancia y tienen plan de contingencia, pero aquí las empresas han demostrado que no tenían ningún plan de contingencia", expresó en el programa 'Conexión' de RPP.

Pallma afirmó que 19 del total de los heridos se encuentran muy graves y fueron trasladados a hospitales del Cusco para su atención. Además, cuestionó que las empresas dueñas de los trenes no quisieran brindar información sobre las causas del accidente.

"Han mantenido demasiado hermetismo las empresas. Aún no hay un comunicado oficial que explique exactamente lo que ha pasado", añadió.

La autoridad edil aseguró que tampoco hubo una correcta evacuación porque los pasajeros han esperado más de media hora para ser trasladados a un lugar seguro.

"Es bastante lamentable la descoordinación que ha habido con esta empresa Fetransa que es la concesionaria de la vía férrea", cuestionó Pallma.

Detalles del accidente

La colisión se produjo aproximadamente a la 1:20 p.m. a la altura del kilómetro 94,4, en un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, según la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea.

El choque ocurrió entre trenes de las empresas Perú Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías que operan la ruta concesionada.

Uno de los trenes realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso, en una única vía donde los convoyes circulan en ambos sentidos.

La Fiscalía inició las diligencias preliminares tras el accidente con la finalidad de encontrar responsabilidades pues este hecho ha dejado una fallecido.