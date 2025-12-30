Fiscalía realiza "diligencias urgentes" en zona de choque de trenes que dejó un muerto en el Cusco

La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu realiza diligencias urgentes en el sector Pampacahua, en el kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, en Cusco, tras un choque frontal entre dos trenes que dejó un muerto y al menos 40 heridos este martes.

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez dispuso la identificación de los turistas heridos, su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo y la solicitud de información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes, según un comunicado oficial de la Fiscalía.



El fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas, quien era el maquinista de uno de los vagones involucrados en el accidente, de acuerdo con el comunicado fiscal.

La Policía Nacional reportó que las personas lesionadas están siendo evacuadas a clínicas y hospitales cercanos, mientras que unidades especializadas investigan el caso.



En comunicación con RPP, el gerente de Dirección de Salud del Cusco, Omar Farfán, indicó que aproximadamente 20 de los 40 heridos se encuentran bajo un diagnóstico de relativa gravedad, y el grupo restante de afectados resultaron policontusos.

Detalles del accidente

La colisión se produjo aproximadamente a la 1:20 p.m. a la altura del kilómetro 94,4, en un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, según la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea.

El choque ocurrió entre trenes de Perú Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías que operan la ruta concesionada.

Uno de los trenes realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso, en una única vía donde los convoyes circulan en ambos sentidos.

Las primeras imágenes mostraron daños en las locomotoras de ambos convoyes, con al menos una de las unidades transportando turistas nacionales y extranjeros.

Fuentes policiales confirmaron a RPP que el fallecido es el maquinista de la empresa IncaRail.

Videos filmados en la zona muestran daños estructurales en la parte frontal de las locomotoras, vidrios sobre la vía y viajeros sentados al costado con sus equipajes.

Pronunciamientos de Perú Rail

Desde la empresa Perú Rail enviaron tres vagones vacíos para evacuar a los heridos y viajeros varados, confirmó RPP. La compañía señaló que se encuentra evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros.

Por su parte, Inca Rail informó que todo su personal fue trasladado a la zona para brindar acciones de apoyo a los pasajeros, "la prioridad en este momento es mantener la seguridad de los viajeros y colaboradores", indicaron en un comunicado. Ferrocarril Transandino explicó que activaron todos los protocolos de emergencia y que lamentan lo sucedido.

El ferrocarril a Machu Picchu es una ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.