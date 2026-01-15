Arequipa: tres fallecidos y más de 29 heridos tras caída de bus a barranco en Cotahuasi

Tres personas perdieron la vida y más de 20 pasajeros resultaron heridos luego de que un bus se despistara y cayera a un barranco en el sector de Mungui, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en la región de Arequipa, informó la Gerencia Regional de Salud.

Según las investigaciones preliminares, el vehículo de placa F5Q-966 trasladaba personal de la mina La Inmaculada cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad y se precipitó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría de Cotahuasi y personal de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para realizar las labores de rescate.

Los heridos fueron evacuados en distintos vehículos hasta el centro de salud de Cotahuasi, donde vienen recibiendo atención médica.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del bus y dos trabajadores que viajaban en la unidad.

Los cuerpos fueron recuperados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del trágico accidente.