Cusco: Lluvias provocan colapso de muros de piedra en Sitio Arqueológico Marcahuasi

El Sitio Arqueológico Marcahuasi, ubicado en la provincia de Anta, región Cusco, sufrió el colapso parcial de muros y andenes construidos con piedra debido a las constantes lluvias que han sucedido en los últimos días.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que el primer colapso se produjo el 20 de enero, alrededor de las once de la mañana, en el sector Castilluyoq, con una afectación aproximada de doce metros de longitud por dos metros de altura. Posteriormente, durante la madrugada de hoy, se registró una nueva afectación en un sector de herrajes, con un colapso parcial de cinco metros de longitud por uno punto veinte metros de altura, también a causa de las lluvias intensas.



Según las autoridades, este hecho constituye, hasta el momento, el primer evento reportado en la región donde un sitio arqueológico ha resultado afectado directamente por la temporada de lluvias.

En paralelo, las autoridades regionales y locales en Cusco ya han adoptado medidas preventivas en otros destinos. En el caso del Sitio Arqueológico de Choquequirao, se ha decidido cerrar el acceso desde el primero de febrero, debido al riesgo que representan las lluvias, aunque no se han registrado emergencias hasta el momento. De igual manera, se viene evaluando una posible medida similar en la ruta hacia la laguna de Humantay.