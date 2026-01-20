Macchu Picchu: Gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, dice que ruta a ciudadela Inca se ha convertido en “tierra de nadie”

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, dijo que la ruta Hiram Bingham, por donde se traslada a los turistas, para conocer la ciudadela Inca de Macchu Picchu, se ha convertido en “tierra de nadie”, porque en la actualidad dos empresas de buses están operando en desorden, sin los permisos y poniendo en riesgo a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

“Hemos convertido a Macchu Picchu en tierra de nadie. Hoy hay una pelea de dos empresas para brindar el servicio de transporte a Macchu Picchu. Están discutiendo entre conductores para darse el pase, porque es una vía de un solo carril. Dios no quiera que pase un accidente. Espero que la Fiscalía, la Policía investiguen, porque no es un tema que tenga un par de días, estamos hace cuatro meses esperando que estas dos empresas se sienten a conversar, consensuar y hasta ahora eso no pasa”, indicó.

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional, el gobernador regional dijo que hay una responsabilidad directa de la municipalidad provincial de Urubamba, porque se otorgaron concesiones, licitaciones que hoy son materia de discusión y además no se realizan los operativos de fiscalización, para ordenar el transporte turístico.

