Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Macchu Picchu: Gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, dice que ruta a ciudadela Inca se ha convertido en “tierra de nadie”

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional, el gobernador regional dijo que hay una responsabilidad directa de la municipalidad provincial de Urubamba.
En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional, el gobernador regional dijo que hay una responsabilidad directa de la municipalidad provincial de Urubamba. | Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Gobernador regional, Werner Salcedo, lamentó que las empresas de transporte Consettur y San Antonio de Torontoy, estén operando en desorden, sin permisos y poniendo en riesgo a visitantes nacionales y extranjeros.

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, dijo que la ruta Hiram Bingham, por donde se traslada a los turistas, para conocer la ciudadela Inca de Macchu Picchu, se ha convertido en “tierra de nadie”, porque en la actualidad dos empresas de buses están operando en desorden, sin los permisos y poniendo en riesgo a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

“Hemos convertido a Macchu Picchu en tierra de nadie. Hoy hay una pelea de dos empresas para brindar el servicio de transporte a Macchu Picchu. Están discutiendo entre conductores para darse el pase, porque es una vía de un solo carril. Dios no quiera que pase un accidente. Espero que la Fiscalía, la Policía investiguen, porque no es un tema que tenga un par de días, estamos hace cuatro meses esperando que estas dos empresas se sienten a conversar, consensuar y hasta ahora eso no pasa”, indicó.

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional, el gobernador regional dijo que hay una responsabilidad directa de la municipalidad provincial de Urubamba, porque se otorgaron concesiones, licitaciones que hoy son materia de discusión y además no se realizan los operativos de fiscalización, para ordenar el transporte turístico.

 "Están discutiendo entre conductores para darse el pase, porque es una vía de un solo carril. Dios no quiera que pase un accidente"

Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco.
El gobernador recordó que la municipalidad de Urubamba también decidió declarar nulo el contrato con la otra empresa de buses San Antonio de Torontoy.
El gobernador recordó que la municipalidad de Urubamba también decidió declarar nulo el contrato con la otra empresa de buses San Antonio de Torontoy. | Fuente: RPP

"El MTC en el año 2023 le otorgó la concesión a Consettur, y ellos practicamente se creen propietarios de la vía"

Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco.

“En el marco normativo se indica que el servicio especial de turismo debería ser autorizado por el gobierno regional, pero cuando se trata de licitaciones, concesiones el responsable es la municipalidad provincial. Todo esto se ha ido destapando. El MTC en el año 2023 le otorgó la concesión a Consettur, y ellos prácticamente se creen propietarios de la vía. Allí está el problema, en que no tenemos un marco legal que nos respalde”, agregó.

El gobernador recordó que la municipalidad de Urubamba también decidió declarar nulo el contrato con la otra empresa de buses San Antonio de Torontoy, por deficiencias técnicas en sus unidades, problemas en sus tarjetas de circulación y Seguro vencido en la mayoría de sus buses, sin embargo, los responsables de estas unidades hicieron caso omiso y volvieron a circular desde el fin de semana.

Las dos empresas en disputa circulan por un solo carril, al lado del abismo y ponen en riesgo a los turistas nacionales y extranjeros, que van a Macchu Picchu.
Las dos empresas en disputa circulan por un solo carril, al lado del abismo y ponen en riesgo a los turistas nacionales y extranjeros, que van a Macchu Picchu. | Fuente: RPP

Ambas empresas, San Antonio de Torontoy, a quien le anularon el contrato y la otra Consettur, que dice tener el respaldo de las autoridades del gobierno central, han anunciado que iniciaron acciones legales, y mientras eso se resuelve seguirán llevando a los turistas por el único camino que conduce a Macchu Picchu.

Para el mandatario regional esto es riesgoso porque las dos empresas de transporte, con sus unidades, circulan por un carril al costado del abismo y se ha denunciado, incluso, que están dejando piedras, clavos, tornillos en la carretera para perjudicar a las unidades contrarias.

Finalmente advirtió que también se debe investigar cómo se transportan los aceites y accesorios para el mantenimiento de los vehículos
Finalmente advirtió que también se debe investigar cómo se transportan los aceites y accesorios para el mantenimiento de los vehículos | Fuente: RPP

Finalmente advirtió que también se debe investigar cómo se transportan los aceites y accesorios para el mantenimiento de los vehículos, porque podría ocurrir una emergencia mayor.

“Cómo mediante rieles, ya sea en tren o en estos “mosquitos” están transportando combustible. Ojalá no seamos testigos, ya no de un choque de trenes, sino de un incendio de un tren. Voy a tener que volver a pedir a través de un documento que la Policía y la Fiscalía intervengan”, finalizó.

Video recomendado
Tags
Macchu Picchu problemas transporte ruta hiram bingham gobernador regional Cusco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA