Municipalidad de Urubamba anula contrato con empresa que estaba a cargo del transporte turístico hacia Machu Picchu

Según la resolución, la empresa San Antonio de Torontoy no acreditó la disponibilidad de contar con los 18 buses ofrecidos para dar el servicio. Por ello, la Gerencia Municipal concluyó que el contrato se encontraba viciado desde su origen.

La Municipalidad de Urubamba, en la región Cusco, a través de una resolución, anuló oficialmente el contrato de concesión temporal del servicio de transporte turístico del pueblo de Machupicchu hacia el Santuario, denominado también ruta Hiram Bingham, que había sido entregado a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy.

Según se lee en el documento, la decisión se tomó luego de comprobar que la adjudicación del contrato se sustentó en información inexacta presentada por la empresa concesionaria.

La resolución detalla que la empresa San Antonio de Torontoy no acreditó la disponibilidad jurídica ni material de contar con los 18 buses ofrecidos como flota vehicular para el servicio, un requisito obligatorio para acceder a la concesión. Por ello la Gerencia Municipal concluyó que el contrato se encontraba viciado desde su origen, por lo que correspondía declarar su nulidad conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General.

La resolución dispone también iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, tanto para establecer la actuación de la empresa como la de los funcionarios que participaron en el proceso.

Fuentes de RPP conocieron que la empresa Consettur, que ha estado brindando el servicio hacia la maravilla mundial desde Machu Picchu pueblo, seguirá brindándolo hasta que la Municipalidad de Urubamba así lo decida.