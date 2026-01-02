Cusco: al menos 120 familias en riesgo por desborde del río Yanatile en la provincia de Calca

El comisario Gorky Saldívar de la Quebrada de Yanatile señaló que siete familias resultaron afectadas en el centro poblado de Colca. | Fuente: RPP

Al menos 120 familias se encuentran en peligro, tras el desborde del río Yanatile, en el distrito del mismo nombre, en la provincia cusqueña de Calca. Así lo informó Wilian Huallpa Quispe, alcalde de la localidad.

El burgomaestre también señaló -en diálogo con RPP- que los habitantes han perdido terrenos agrícolas a causa de la emergencia.

“Prácticamente, 120 familias están en riesgo, es un centro poblado donde tienen un centro de vivienda y habitantes de 300 personas. Estamos teniendo reuniones, trabajos de evaluación y ellos están bastante preocupados. Hay familias, niños que están llorando por temas de desastre, porque han perdido bastantes terrenos agrícolas, asimismo, también animalitos que ellos crían”, sostuvo la autoridad edil.

En tanto, el comisario Gorky Saldívar de la Quebrada de Yanatile señaló que siete familias resultaron afectadas en el centro poblado de Colca. Además, indicó que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido debido al desborde del río.

“Han sido afectadas viviendas de las personas que han estado próximas al río. [¿Cuántas?] De momento, tenemos una casa bien afectada, pero son siete afectados en este momento. Siete familias afectadas. […] No hay personas desaparecidas de momento, pero sí tenemos personas que han sido afectadas, familias enteras que han sido afectadas. En este momento, el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en el tramo del distrito Yanatile hacia la provincia de Calca”, refirió.

Piden declaratoria de estado de emergencia

Ante la magnitud de los daños, el alcalde solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil y al Gobierno Nacional la declaratoria de estado de emergencia para el ámbito distrital, señalando que existen otros sectores con familias afectadas.

“No solo es en este sector que estamos pasando este desastre natural, también en Cuenca Laco, que es un sector que están familias abandonadas. Solicitamos al Gobierno Nacional que nos declare en estado de emergencia en ámbito distrital”, aseveró.

Además, el burgomaestre agregó que, para la atención de la emergencia, se requiere urgentemente el envío de maquinaria pesada, combustible y apoyo logístico destinado a labores de descolmatación en los puntos críticos.