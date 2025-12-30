Gobernador del Cusco denuncia “repartija” de heridos “por parte de clínicas privadas” tras choque de trenes

El gobernador regional de Cusco manifestó que las dos empresas protagonistas del choque, PerúRail e Inca Rail, deben responder por el accidente. | Fuente: RPP

La tarde este martes, dos trenes chocaron frontalmente en el kilómetro 98 de la vía Machu Picchu – Ollantaytambo, en el sector Pampacahua, en la región Cusco. El accidente dejó como saldo un fallecido y 36 heridos, según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

El gobernador regional Cusco, Werner Salcedo, denunció que las clínicas privadas tomaron conocimiento primero de la emergencia y que se priorizó la atención que brindan estos negocios sobre los servicios públicos.

“Para saber dónde están los accidentados y cuántos son, literalmente tenemos que estar yendo a buscar clínica por clínica dónde se los han llevado porque ha sido una repartija de víctimas de accidentados por parte de las clínicas privadas, quienes se han informado primero. ¿Por qué? porque la empresa que transporta a los visitantes han prohibido el ingreso de los expertos en atención de emergencias que tenemos en la Gerencia Regional de Salud", señaló en entrevista para 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

“Estamos manejando la información que, según la empresa privada, ha llevado en su vagón a su médico, que él ha decidido quién está más grave o menos grave, quién sube a tal ambulancia”, acotó.

Asimismo, el gobernador regional manifestó que las dos empresas protagonistas del choque, PerúRail e Inca Rail, deben responder, pues, según indicó, los heridos fueron trasladados hasta seis de ellos en una sola ambulancia de entidades privadas.

“Acá hay dos empresas, PerúRail e Inca Rail. Y lo que hay es una línea férrea concesionada. Hay tres actores que nos tienen que responder. Y en el caso de los accidentes son las dos empresas que tienen que responder quiénes fueron los que decidieron subirlos prácticamente como animales, el Perú lo tiene que saber. Cinco o seis turistas por ambulancia. Eso no es correcto. Había turistas, ahí están los videos, que preferían irse en buses públicos, que ser transportados en esas ambulancias privadas”, aseveró.

Falta de protocolos básicos de seguridad

Werner Salcedo también expresó el choque de trenes en la vía a Machu Picchu, que cobró la vida de un maquinista de la empresa Inca Rail, se debe a que el servicio ferroviario carece de protocolos básicos de seguridad.

“Realmente, me encuentro muy dolido, muy indignado, incómodo en cómo empresas que deberían ser serias, que brindan según ellos el mejor servicio a nivel del mundo de trenes, no tengan mínimamente radiocomunicadores, radioalertas y que colisionen. Esto es el resultado de todo lo que efectivamente hasta ahora han alimentado en la inadecuada gestión, administración, desde que tú ingresas al terminal, estás propenso a ser golpeado por el tren, no hay protocolos. Acá tienen que responder las empresas y la empresa concesionaria de la línea férrea”, indicó.