Huancavelica: tres personas murieron tras ser atacadas por desconocidos en el sector de Tucuccasa

El hecho sucedió la madrugada de este domingo. Las autoridades señalaron que las víctimas viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados por los atacantes, quienes les dispararon varias veces.

La Policía Nacional informó este domingo que un asalto armado sucedido en el sector de Tucuccasa, perteneciente al distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, región Huancavelica, terminó con la vida de tres personas y dejó otros tres menores de edad heridos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Antonio Sullca Huachuillca (46 años), Félix Sullca Huachuillca y Roberto Sullca Huamaní, de diecinueve años ambos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las tres y media de la mañana, momento en el que un grupo de sujetos habría interceptado una camioneta Toyota donde viajaban las víctimas. Según las autoridades, ellos dispararon contra los ocupantes del vehículo para luego llevarse sus pertenencias.

Los cuerpos de los tres hombres, que presentaban múltiples impactos de bala, fueron hallados debajo de la unidad vehicular tras el asalto, mientras que los menores heridos fueron trasladados de urgencia al centro médico de Paucarbamba para recibir la atención necesaria.

En tanto, la Policía Nacional llegó al lugar para preservar las evidencias y, con presencia de representantes del Ministerio Público, para las diligencias de ley.