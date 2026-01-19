Huancavelica: huaico arrasó con cultivos y produjo graves daños a colegio del distrito de Salcabamba

La infraestructura de un colegio, ubicado en el anexo de Pucarapata, del distrito de Salcabamba en la provincia de Tayacaja, región de Huancavelica se vio dañado por la llegada de un huaico, informó el alcalde distrital de Salcabamba, Ever Nolasco.

Según la autoridad edil, producto del huaico, los muros, el techo y el piso de la institucion que alberga a cerca de 100 estudiantes, terminaron agrietados, mientras que las rejas y pasamanos que cubrían el colegio quedaron destrozados.

Frente a esto, la autoridad indicó que se requiere de una nueva inafrestructura para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El huaico también causó la perdida de cultivos y arraso con animales que eran criados por los comuneros y que quedaron enterrados por el lodo

Especialistas de la UGEL y de la Municipalidad Provincial de Tayacaja acudirán a la zona para realizar una evaluación de daños así como el proceso de limpieza del colegio.