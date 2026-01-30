Huancavelica: tres integrantes de una familia mueren en accidente vehicular en Castrovirreyna

Tres integrantes de una familia perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un abismo de casi 300 metros, en el centro poblado de Viscani, en el distrito de Villa de Arma, provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica, informó el alcalde distrital, Daniel Flores Mendoza.

"El automóvil se dirigía de Villa de Armas hacia Chincha. Se ha despistado en la vía nacional, que es de Chincha a Huancavelica. Hay tres fallecidos, todos (de) una familia. Está en el kilómetro 90. Hacer un llamado para un apoyo contundente sobre la vía nacional, sobre el mantenimiento que hasta la fecha se ha realizado y siempre ocurren los accidentes en estos tiempos de lluvia", manifestó.

‘Payasito Koketín’ perdió la vida en el accidente

Entre los fallecidos, se encuentra un artista popular identificado como Juan Carlos Mendoza Astorayme, quien era conocido como ‘Payasito Koketín’.

Junto a él, se encontraron los cuerpos de Mario Mendoza Astorayme, de 52 años; y Jorge Abregú Díaz, de 32 años.

Pobladores de la zona notificaron el accidente e iniciaron con las labores de rescate con apoyo de la Policía Nacional y personal del municipio distrital de Villa de Arma.

Tras lo ocurrido, la autoridad local exigió al Gobierno Regional y al Gobierno Central la urgente intervención a esta carretera, cuyas vías se encuentran en mal estado.