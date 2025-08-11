Un sismo de magnitud 4.8 remeció Pisco esta mañana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 4.8 remeció la región Ica esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

El epicentro del sismo -sentido a las 06:41 a.m.- se ubicó a 100 kilómetros al su de Pisco, en la provincia del mismo nombre, a una profundidad de 23 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0527

Fecha y Hora Local: 11/08/2025 06:41:24

Magnitud: 4.8

Profundidad: 23km

Latitud: -14.56

Longitud: -76.51

Intensidad: III Pisco

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.