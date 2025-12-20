PNP investiga causas de trágico accidente que dejó dos muertos y 12 heridos en Junín

La Policía Nacional del Perú informó que dos personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas, tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 1ro de Mayo, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, en la región Junín.

Personal de la Comisaría PNP de Pichanaqui confirmó la información, tras las diligencias correspondientes.

Según las investigaciones, la camioneta se trasladó sin control casi ocho cuadras de la avenida 1ro de Mayo, porque presentaba fallas en el sistema de frenos.

De acuerdo con el video, al que tuvo acceso RPP, la camioneta de color rojo se desplazaba de un lado a otro de la vía, provocando el vuelco de su vehículo, así como el de dos mototaxis.

Además, los transeúntes observaban estos hechos y quedaron atónitos, mientras que otros comenzaron a pedir ayuda.

Tras este hecho, el conductor del vehículo, Gustavo Asto González, aún permanece detenido y bajo investigación policial.

Las autoridades continúan las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer si existió algún otro factor adicional.