Exministro César Sandoval denuncia amenazas de muerte si no retira su candidatura en las Elecciones Generales

El extitular del MTC postula al Senado por la agrupación que lidera César Acuña. Aseguró que su familia también está en peligro.

El exministro de transportes y comunicaciones, César Sandoval, afirmó desde Trujillo que recibe amenazas de muerte, si no retira su candidatura al Senado en las Elecciones Generales 2026, al que postula por el partido Alianza para el Progreso.

Sandoval añadió que 120 paneles que fueron colocados como parte de campaña también fueron vandalizados y que hasta su familia es amenazada.

Sin embargo, no señaló quiénes serían las personas que buscan alejarlo de la campaña.

"Han quemado y han retirado más de 120 paneles (míos). Bueno, esto lo he venido viendo como parte de de la reacción de los adversarios, pero lo que ya colmó es de que no he recibido un mensaje de extorsión directo, el mensaje es que me calle la boca, que ya no siga con esto, porque me van a matar a mí y a mi familia", afirmó ante los medios de comunicación.

César Sandoval presentó como evidencia una conversación por WhatsApp donde un número desconocido le envía un texto amenazante y un vídeo donde se muestra un arma de fuego.