La Libertad: dictan 18 meses de prisión preventiva para alcalde de Chao por presunta corrupción

El Poder Judicial informó que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Soles, alcalde de Chao, Virú, en La Libertad, y dos personas más, al ser acusados por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Tras dos días de audiencias, el fiscal Henry Rufino, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presentó la acusación que indica que existieron presuntos actos de concertación ilícita para dirigir ilegalmente la adjudicación del saldo de obra en un colegio, donde presuntamente participó el alcalde, servidores municipales y representantes de un consorcio, hecho que generó un perjuicio al Estado de más de S/5 millones.

Ante el caso, el juez indicó que existen elementos de convicción, peligro de fuga y obstaculización de la justicia, por lo que se justifica que el alcalde y los demás sean enviados al penal trujilano El Milagro mientras duren las investigaciones.

Fue el pasado 9 de enero, cuando se concretó la detención del alcalde de Chao y 12 personas más por parte de un megaoperativo de la Fiscalía y la Policía. Días después se registró la ampliación de detención y el pedido de preventiva para cinco personas, aprobándose finalmente para tres acusados.