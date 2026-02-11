Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: incautan armas de guerra y explosivos en bocamina utilizada por organización criminal en Pataz

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El material bélico fue hallado durante el operativo “Centauro”, ejecutado por el Comando Unificado de Pataz.

La Libertad
00:00 · 01:07
Agentes del Comando Unificado de Pataz, que integra Fuerzas Armadas y la Policía.
Agentes del Comando Unificado de Pataz, que integra Fuerzas Armadas y la Policía. | Fuente: RPP

Diversas armas de guerra y explosivos fueron hallados en una bocamina aparentemente utilizada por una organización criminal que opera en el centro poblado de Pueblo Nuevo, en Pataz, en la región La Libertad, según informó el Comando Operacional del Norte.

Agentes del Comando Unificado de Pataz, que integra Fuerzas Armadas y la Policía, incautaron un total de cuatro fusiles, más de 50 cartuchos de dinamitas de diferente carga, así como 22 mechas lentas con fulminantes.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Durante el operativo denominado "Centauro" se viene identificando y buscando a integrantes de una agrupación delictiva en Pataz, que es acusada de robo de mineral, sicariato, tráfico de armas y explosivos, así como extorsión.

Al momento, Pataz se encuentra en estado de emergencia tras la prórroga de la medida desde el pasado 5 de febrero.

Te recomendamos
Informes RPP

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
La Libertad Pataz PNP Fuerzas Armadas

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA