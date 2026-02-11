La Libertad: incautan armas de guerra y explosivos en bocamina utilizada por organización criminal en Pataz

Agentes del Comando Unificado de Pataz, que integra Fuerzas Armadas y la Policía. | Fuente: RPP

Diversas armas de guerra y explosivos fueron hallados en una bocamina aparentemente utilizada por una organización criminal que opera en el centro poblado de Pueblo Nuevo, en Pataz, en la región La Libertad, según informó el Comando Operacional del Norte.

Agentes del Comando Unificado de Pataz, que integra Fuerzas Armadas y la Policía, incautaron un total de cuatro fusiles, más de 50 cartuchos de dinamitas de diferente carga, así como 22 mechas lentas con fulminantes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Durante el operativo denominado "Centauro" se viene identificando y buscando a integrantes de una agrupación delictiva en Pataz, que es acusada de robo de mineral, sicariato, tráfico de armas y explosivos, así como extorsión.

Al momento, Pataz se encuentra en estado de emergencia tras la prórroga de la medida desde el pasado 5 de febrero.