Trujillo: ¿qué se sabe del tiroteo dentro de la sede de Hidrandina que dejó un muerto y tres heridos?

Miguel Alva Cárdenas, quien trabajaba como supervisor de Seguridad Patrimonial, desató la balacera dentro de la sede de Hidrandina. De momento, se desconoce una versión oficial sobre los motivos por los cuales utilizó su arma.

Un muerto y tres heridos es el saldo que dejó una balacera desatada la tarde del viernes, 30 de enero, dentro de la sede central de la empresa Hidrandina, ubicada en la cuadra ocho del jirón San Martín, en el centro histórico de Trujillo, en la región La Libertad.

El autor de los disparos fue identificado como Miguel Alva Cárdenas (55), quien se desempeñaba como supervisor de Seguridad Patrimonial de la compañía, que se encarga de administrar el servicio eléctrico en la provincia de Trujillo.

De acuerdo con información extraoficial, el tiroteo se desató minutos después de que Alva Cárdenas fuera despedido de la empresa; hecho que deberá ser corroborado durante las investigaciones.

El tiroteo dejó heridos a Juan Farías Lachira, gerente regional de Hidroandina; Richard Ramos Verastegui, gerente de Administración y Finanzas; y Robert Pineda Martínez, jefe encargado de Gestión de Personas de la compañía.

Tras el incidente, Miguel Alva se quitó la vida.

Después de oírse los disparos, los agentes policiales entraron rápidamente a la sede de Hidrandina, encontrando a los tres directivos heridos y a Alva Cárdenas sin vida.

Posteriormente, los agentes de la Unidad de Emergencia y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo acordaron el lugar y comenzaron a recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también llegó a la zona.

Hidrandina colabora con la Policía para esclarecer los hechos

En su comunicado, Hidrandina lamentó el fallecimiento de Alva Cárdenas, a quien identificó como un "colaborador". Sin embargo, no dio detalles de las causas del tiroteo.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus seres queridos, y reiteramos nuestro compromiso de brindarles el acompañamiento necesario, trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de lo ocurrido”, se lee en la misiva.

La empresa también indicó que viene colaborando con la Policía para esclarecer los hechos.

RPP pudo conocer que Miguel Alva era hijo de Miguel Alva Saldaña, exalcalde de la provincia de Contumazá, en la región Cajamarca.

Al cierre de la nota, en el local de Hidrandina se continuaban realizando las diligencias policiales.

Mientras tanto, los tres trabajadores heridos se encuentran estables tras haber recibido los primeros auxilios médicos.