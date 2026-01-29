La Libertad: rescatan a 29 mineros retenidos por presunta organización criminal en bocamina de Pataz

El Comando Conjunto de las Fuerza Armadas (CCFFAA) informó que un total de 29 mineros fueron rescatados tras permanecer retenidos por una presunta organización criminal vinculada a la minería ilegal en una bocamina ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El operativo fue ejecutado por agentes del Comando Unificado de Pataz (Cupaz), conformado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Fuerzas Armadas, quienes intervinieron la mina Sanone luego de recibir una alerta de las rondas campesinas sobre la retención de personas al interior de la bocamina.

Las fuerzas del orden, tras realizar trabajos de inteligencia, lograron ingresar al socavón, donde ubicaron y liberaron a los mineros.

Las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia en el perímetro de la bocamina con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este hecho, quienes formarían parte de una organización criminal dedicada a la minería ilegal.

Cabe recordar que hace dos días, en intervenciones realizadas en otras bocaminas de la zona, el Comando Unificado de Pataz (Cupaz) logró la detención de seis personas, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Zetas’, quienes tenían en su poder armas de largo alcance, municiones y explosivos.