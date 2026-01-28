Desbaratan peligrosa organización criminal ‘Los Zetas’ en operativo policial y militar en Pataz

Los sospechosos fueron intervenidos dentro de una bocamina en la provincia liberteña de Pataz. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con miembros del Ejército, ejecutaron un operativo que permitió desbaratar la organización criminal ‘Los Zetas’, vinculada a diversos delitos, como extorsión, minería ilegal e, incluso, homicidios.

Los presuntos integrantes de la banda fueron intervenidos en la bocamina Porfiria, ubicada a 123 metros de profundidad, en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

En su poder, los sospechosos tenían armas de guerra, diferentes tipos de municiones, dinaminas, chalecos antibalas, entre otros; informó el corresponsal de RPP en el departamento liberteño.

Las autoridades policiales y militares resaltaron la desarticulación de ‘Los Zetas’, lo que permitirá identificar si la organización criminal está vinculada a distintos crímenes registrados en las últimas semanas en La Libertad.

Nuestro periodista detalló que las autoridades vienen revisando los celulares y las comunicaciones de estas personas, lo que podría esclarecer sus nexos con hechos delictivos.



Golpe a la minería ilegal

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la importancia de esta operación conjunta con las Fuerzas Armadas, que permitió desbaratar la organización criminal ‘Los Zetas’.

“La acción, resultado de labores de inteligencia y operación articulada, se desarrolló en una bocamina de la zona, logrando la intervención en flagrancia de presuntos integrantes, así como la incautación de armas de largo alcance, municiones, chalecos antibalas y material explosivo (dinamita), empleados para generar peligro común y ejercer control criminal en zonas mineras”, destacó la institución.

