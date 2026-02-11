Madre de alias ‘JJ’ dice que su hijo es inocente: “No es de ‘Los Pulpos’, fue a Chile a estudiar”

La madre de alias ‘JJ’ aseguró que su hijo no pertenece a la organización criminal ‘Los Pulpos’. | Fuente: PNP / RPP

Para una madre, no hay hijo malo. Bertha Rojas, progenitora de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’, negó que su vástago pertenezca a la organización criminal ‘Los Pulpos’, tal como le imputa la Policía Nacional.

En diálogo con RPP, la mujer rechazó que su hijo haya intentado huir a Chile, país donde fue intervenido la semana pasada; sino que -sostuvo- había viajado hasta allá para “estudiar”.

“Yo tengo pruebas que mi hijo nunca se ha ido huyendo, como dice la Policía. Mi hijo se ha ido a estudiar, tengo el certificado de matrícula de Chile. Mi hijo se ha ido a estudiar. Si dicen ellos que mi hijo se ha ido huyendo, lo hubieran agarrado acá, ¿no creen ustedes?”, declaró.

“Yo sí estoy indignada, porque a mi hijo le han ‘sembrado’ muchas cosas. Él no ha participado de ‘Los Pulpos’, no es partícipe de ‘Los Pulpos’. Mi hijo no tiene nada que ver con esos muchachos. Acá, a todo muchacho que chapan dicen que es de ‘Los Pulpos’. Yo no sé qué cosa tienen con ellos”, añadió.



Alias ‘JJ’ en prisión

Alias ‘JJ’ se encuentra actualmente recluido en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo, cumpliendo los nueve meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Nureña Rojas es sindicado de ser brazo armado de ‘Los Pulpos’ y de tener contacto directo con Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de esta peligrosa organización criminal.

Como se recuerda, alias ‘JJ’ fue intervenido al bajar de un avión que lo llevó a Chile, tras lo cual fue devuelto al Perú y detenido por la Policía Nacional. Poco después, fue trasladado a Trujillo, para afrontar el proceso abierto en su contra.

