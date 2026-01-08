Dengue en Lambayeque: ¿Por qué se mantiene la alerta sanitaria por esta enfermedad en la región?

Muestras de agua con larvas del zancudo Aedes Aegypti trasmisor del dengue. | Fuente: RPP

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque mantiene activa la alerta sanitaria ante la posibilidad de nuevos casos de dengue en los primeros meses del 2026. La preocupación se sustenta en el balance del 2025, año en el que se registraron 1 307 reportes de la enfermedad, de los cuales 622 fueron confirmados por laboratorio, además de tres defunciones ocurridas en adultos mayores con enfermedades preexistentes: “El incremento de las temperaturas propias del verano crea las condiciones ideales para la reproducción del zancudo Aedes Aegypti, que es el vector del dengue”, explicó el coordinador regional de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Geresa, Luis Dávila Chávarry.

Según la Geresa, el riesgo no es menor, ya que el zancudo transmisor del dengue ha sido identificado en 36 de los 38 distritos de Lambayeque. Entre las zonas con mayor riesgo se encuentran distritos densamente poblados como José Leonardo Ortiz, así como localidades de la provincia de Lambayeque, entre ellas Jayanca, Motupe y Olmos: “Estamos monitoreando permanentemente las zonas con mayor incidencia, porque los brotes pueden aparecer en cualquier momento”, advirtió el especialista.

Campaña de fumigación casa por casa para eliminar los zancudos del dengue. | Fuente: RPP

Prevención: la clave para evitar un nuevo brote

Desde Geresa Lambayeque se insiste en que la prevención es la principal herramienta para frenar la propagación del dengue, especialmente durante el verano. Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a revisar de manera permanente sus viviendas y eliminar cualquier recipiente que acumule agua limpia, incluso en pequeñas cantidades, ya que allí se reproduce el zancudo Aedes aegypti. “Basta una tapa, una maceta o un balde con agua para que el zancudo se reproduzca”, advirtió Luis Dávila Chávarry.

Asimismo, recomendó mantener bien tapados los depósitos de agua, lavar y escobillar los recipientes al menos una vez por semana, usar arena húmeda en floreros y permitir el ingreso de las brigadas de salud: “La lucha contra el dengue no solo es responsabilidad del sector Salud, sino de cada familia desde su hogar”, enfatizó.

Como parte de la estrategia preventiva, brigadas de salud seguiran recorriendo casa por casa en distintos distritos, orientando a las familias sobre la correcta eliminación de criaderos y el manejo adecuado del agua. El especialista recordó que el zancudo se reproduce principalmente dentro de las viviendas: “El Aedes aegypti se reproduce en recipientes donde se almacena agua, como baldes, cilindros, macetas o inservibles; por eso el trabajo domiciliario es clave”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a no automedicarse ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza o dolores musculares y articulares, y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.