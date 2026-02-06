Últimas Noticias
Lambayeque: violento choque en la Panamericana Norte dejó dos fallecidos en Chiclayo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Las víctimas mortales aún no han sido identificadas. De acuerdo con la PNP, el accidente se trató de una colisión por alcance.

Lambayeque
00:00 · 01:45
El siniestro dejó como saldo dos fallecidos.
El siniestro dejó como saldo dos fallecidos. | Fuente: Difusión

El pasado jueves, 5 de febrero, se registró un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte, a la altura de Pampas de Reque, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El siniestro dejó como saldo dos fallecidos. Según los primeros reportes, se tratarían de los conductores de los vehículos involucrados en el accidente, un volquete y un camión de carga.

Sin embargo, medios locales informaron que las víctimas serían el chofer y el copiloto de una de las unidades de carga pesada. Hasta el cierre de este informe, los occisos aún no han sido identificados.

Los vehículos se transportaban de sur a norte por la carretera Panamericana Sur cuando se produjo el siniestro. La Policía Nacional informó que el accidente se trató de una colisión por alcance.

Autoridades acudieron al lugar  

Los bomberos de la compañía Salvadora 27 acudieron al lugar tras el accidente, al igual que los representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional para llevar a cabo las diligencias correspondientes.  

