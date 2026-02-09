Últimas Noticias
Cardenal Michael Czerny, enviado especial del papa León XIV, ya se encuentra en Chiclayo

Chiclayo se convierte en el centro de atención mundial de la Iglesia Católica, pues la jornada ha sido catalogada incluso por la diócesis como una antesala o preparación para la llegada del papa León XIV | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Czerny presidirá la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que se desarrolla desde este lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero, y tendrá como acto religioso central una misa en el santuario Nuestra Señora de la Paz.

Lambayeque
00:00 · 01:49

Ya se encuentra en la ciudad de Chiclayo el cardenal Michael Czerny, enviado especial del papa León XIV, quien presidirá la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que se desarrolla desde este lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero, teniendo como acto religioso central una misa que se desarrollará en el santuario Nuestra Señora de la Paz.

Durante estos tres días se desarrollarán diversas actividades, entre ellas la visita a los hospitales Las Mercedes, Almanzor Aguinaga Asenjo y Belén de Lambayeque; encuentros teológicos pastorales, entre otras, que contarán con la presencia de representantes de América Latina y el Caribe.

De esta forma, Chiclayo se convierte en el centro de atención mundial de la Iglesia Católica, pues esta actividad ha sido catalogada incluso por la diócesis como una antesala o preparación para la llegada del papa León XIV, exobispo de la ciudad.

Chiclayo apunta a mejorar la transitabilidad e impulsar 'Ruta del Papa' 

Janet Cubas, alcaldesa de Chiclayo, aseguró que el pueblo de la ciudad norteña espera "con júbilo" la posible llegada del sumo pontífice tras el anuncio del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García.

En diálogo con RPP, la funcionaria mencionó que uno de los preparativos más importantes para acoger al sumo pontífice consiste en la promoción de la ruta del papa León XIV en Lima, con una muestra itinerante en los distritos de Barranco, Surco y Puente Piedra.

Por otro lado, indicó que se apunta a mejorar los servicios públicos, como es el caso de la limpieza pública. En ese sentido, apuntó que espera recibir apoyo del gobierno central, pues "no se ha recibido el apoyo que requiere Chiclayo".

