Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comunidad de Inkawasi espera llegada de León XIV a Perú: “En su último mensaje, nos dijo: ‘yo me llevo este pueblo en el corazón’”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Armando Sánchez, docente comunero y gestor cultural de la localidad, señaló que el pontífice les dijo que esperaba algún día volver al país durante su última visita a Inkawasi, antes de convertirse en papa.

Actualidad
00:00 · 11:36
Robert Francis Prevost, antes de convertirse en papa, visitó en varias oportunidades Incahuasi entre el 2016 y el 2023.
Robert Francis Prevost, antes de convertirse en papa, visitó en varias oportunidades Incahuasi entre el 2016 y el 2023. | Fuente: EFE / Difusión

Este miércoles, el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló que hay un 80 % de probabilidades de que entre noviembre y diciembre de este año el papa León XIV visite el Perú, información que el pasado 30 de enero brindó en RPP desde Roma durante su visita ad limina al Vaticano.

La comunidad indígena de Inkawasi, en la sierra de la región Lambayeque, recibió con emoción la noticia de la posible llegada del pontífice al país. Y es que, como se recuerda, Robert Francis Prevost, antes de convertirse en papa, visitó en varias oportunidades el distrito entre el 2016 y el 2023.

En diálogo con La Rotativa del Aire, Armando Sánchez, docente comunero y gestor cultural de la localidad, recordó que, durante su última visita a la comunidad, antes de partir a Roma por pedido del papa Francisco, el hoy pontífice les confesó que esperaba volver al país.

“Desde un día 16 de junio del año 2016, que llegó por primera vez, y cuando se despidió el 29 de marzo del año […] 2023, se fue y nos dijo en su último mensaje, no sabíamos qué iba a ser papa, nos dijo: ‘yo me llevo este pueblo en el corazón, ojalá algún día vuelva’. Esa palabra, ese mensaje nos ha emocionado”, indicó.

Asimismo, Sánchez señaló que la comunidad de Inkawasi se encuentra “muy contenta” de que el papa León XIV eventualmente visite el Perú y esperan que llegue también a su distrito.   

“Estamos muy contentos de que va a venir al Perú y estamos más felices porque sabemos que el papa va a llegar a estos pueblos indígenas, a esos pueblos originarios, a visitarnos. Basta 10 minutos que llegue para que todos estos pueblos indígenas estemos felices y contentos”, acotó.

Armando Sánchez, docente comunero y gestor cultural de Incahuasi.
Armando Sánchez, docente comunero y gestor cultural de Incahuasi. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

RPP hizo llegar poncho y faja de la comunidad al papa

Armando Sánchez también recordó que el cariño de Inkawasi por Robert Prevost se fortaleció durante la pandemia de COVID-19, cuando el ahora papa se mantuvo presente a través de mensajes de aliento y gestiones para obtener ayuda y prendas de abrigo para el distrito. Como símbolo de este vínculo, la comunidad envió a Roma, a través de RPP, un poncho y una faja elaborados por madres campesinas.

RPP para nosotros ha sido el enlace, el mensajero, el que nos ha conectado. Nuestro poncho no solamente es una cuestión material, sino está impregnado el espíritu, el alma, la vida misma de lo que nuestras madres, nosotros, configuramos en ese material. Es tremendo para nosotros. Estamos muy, muy emocionados. Nos vamos a organizar para hacer diferentes actividades durante todo el año y esperarlo, esperarlo más que todo aquí […], así como él nos dijo que iba a llegar”, aseveró.

Te recomendamos
Informes RPP

Papa León: La elección que tocó el corazón de la fe chiclayana

Este año 2025 la elección del Papa León XIV fue el hecho que más destacó en la región Lambayeque. Desde mayo pasado, Chiclayo, la Ciudad de la Amistad, ha brillado por todo lo alto en estos más de siete meses del pontidicado de Robert Prevost. En el siguiente informe, vamos a conocer qé tanto se ha fortalecido la fe de la feligresía católica y el reto que enfrenta la ciudad designada como cuna espiritual del Papa, ante la posibilidad de la llegada del Sumo Pontífice en el año 2026.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
León XIV Papa Incahuasi Chiclayo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA