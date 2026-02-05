Comunidad de Inkawasi espera llegada de León XIV a Perú: “En su último mensaje, nos dijo: ‘yo me llevo este pueblo en el corazón’”

Robert Francis Prevost, antes de convertirse en papa, visitó en varias oportunidades Incahuasi entre el 2016 y el 2023. | Fuente: EFE / Difusión

Este miércoles, el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló que hay un 80 % de probabilidades de que entre noviembre y diciembre de este año el papa León XIV visite el Perú, información que el pasado 30 de enero brindó en RPP desde Roma durante su visita ad limina al Vaticano.

La comunidad indígena de Inkawasi, en la sierra de la región Lambayeque, recibió con emoción la noticia de la posible llegada del pontífice al país. Y es que, como se recuerda, Robert Francis Prevost, antes de convertirse en papa, visitó en varias oportunidades el distrito entre el 2016 y el 2023.

En diálogo con La Rotativa del Aire, Armando Sánchez, docente comunero y gestor cultural de la localidad, recordó que, durante su última visita a la comunidad, antes de partir a Roma por pedido del papa Francisco, el hoy pontífice les confesó que esperaba volver al país.

“Desde un día 16 de junio del año 2016, que llegó por primera vez, y cuando se despidió el 29 de marzo del año […] 2023, se fue y nos dijo en su último mensaje, no sabíamos qué iba a ser papa, nos dijo: ‘yo me llevo este pueblo en el corazón, ojalá algún día vuelva’. Esa palabra, ese mensaje nos ha emocionado”, indicó.

Asimismo, Sánchez señaló que la comunidad de Inkawasi se encuentra “muy contenta” de que el papa León XIV eventualmente visite el Perú y esperan que llegue también a su distrito.

“Estamos muy contentos de que va a venir al Perú y estamos más felices porque sabemos que el papa va a llegar a estos pueblos indígenas, a esos pueblos originarios, a visitarnos. Basta 10 minutos que llegue para que todos estos pueblos indígenas estemos felices y contentos”, acotó.

RPP hizo llegar poncho y faja de la comunidad al papa

Armando Sánchez también recordó que el cariño de Inkawasi por Robert Prevost se fortaleció durante la pandemia de COVID-19, cuando el ahora papa se mantuvo presente a través de mensajes de aliento y gestiones para obtener ayuda y prendas de abrigo para el distrito. Como símbolo de este vínculo, la comunidad envió a Roma, a través de RPP, un poncho y una faja elaborados por madres campesinas.

“RPP para nosotros ha sido el enlace, el mensajero, el que nos ha conectado. Nuestro poncho no solamente es una cuestión material, sino está impregnado el espíritu, el alma, la vida misma de lo que nuestras madres, nosotros, configuramos en ese material. Es tremendo para nosotros. Estamos muy, muy emocionados. Nos vamos a organizar para hacer diferentes actividades durante todo el año y esperarlo, esperarlo más que todo aquí […], así como él nos dijo que iba a llegar”, aseveró.