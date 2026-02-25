Calles convertidas en ríos: lluvia torrencial provocó aniegos en distintas partes de Chiclayo [VIDEO]

Este es el panorama en Chiclayo tras una intensa lluvia. | Fuente: RPP

Una lluvia torrencial de poco más de una hora de duración provocó a aniegos en distintas partes de la ciudad de Chiclayo, reportó la corresponsal de RPP en la región Lambayeque.

Nuestra periodista advirtió que, debido a la intensa precipitación, diversas calles de la ciudad se convirtieron en auténticos ríos. En algunos puntos, el nivel del agua llegaba a la altura de las pantorrillas.

Las zonas más afectadas fueron las avenidas Elvira García, José Leonardo Ortiz, Bolognesi, Grau, entre otras.

Lamentablemente, las lluvias no solo causaron estragos en las calles de Chiclayo, sino también en viviendas y hasta en hospitales, como Las Mercedes, que terminó con distintos ambientes inundados.

En videos llegaron a RPP, se observa a personal de este tradicional nosocomio barriendo el agua acumulada hasta el buzón del desagüe, mientras que la lluvia ingresa incontrolable desde los tragaluces.

Nuestra corresponsal en Lambayeque informó que otras provincias de la región también están sufriendo los estragos de las fuertes precipitaciones.



Lima es un horno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el martes una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo señaló que Lima no soportaba una temperatura tan alta desde el verano de 1998, “año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

Al respecto, el Senamhi recordó que tiene activa hasta este miércoles una alerta en Lima y en gran parte de la costa peruana por temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.