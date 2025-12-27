Lince: delincuentes detonaron granada en hotel de la avenida Petit Thouars [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el accionar de los delincuentes. | Fuente: RPP

Pánico en Lince. Dos delincuentes detonaron una granada en el hotel Gold Inn, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars, en pleno corazón de este tradicional distrito limeño.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el atentado, perpetrado minutos antes de las 3:00 a.m. de este sábado, 27 de diciembre. En las imágenes, a la que RPP tuvo acceso, se ve a los atacantes llegar a negocio a bordo de una motocicleta y, sin detenerse, lanzar el explosivo.

Dos personas que se encontraban en la puerta del hotel, al ver la granada, huyen despavoridos, salvándose por escasos segundos de resultar heridos por la onda expansiva.

La detonación causó severos daños en la fachada del hospedaje, pero afortunadamente no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, confirmó el comandante PNP Daniel Guivar Zumaeta, comisario de Lince.



Las cámaras de seguridad captaron el momento del atentado. | Fuente: Difusión

Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al hotel atacado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

El comisario de Lince indicó que, según las primeras pesquisas, los atacantes serían ciudadanos extranjeros, que se movilizaban en una motocicleta simulando ser repartidores por delivery.

“Se presume que son ciudadanos de nacionalidad extranjeras bajo la modalidad del falso delivery, que han lanzado una granada, un artefacto explosivo, ofensivo, y que ha podido detonar en la fachada del hotel”, detalló.

El comandante apuntó que los administradores del hotel indicaron que no han recibido amenazas previas ni exigencias de cobro de cupos, por lo que se sospecha que el atentado es una represalia por los operativos emprendidos en la zona por la Policía Nacional para erradicar la prostitución y la trata de personas.

