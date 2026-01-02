Lambayeque: un grupo de adolescentes arrojó pirotécnicos por la ventana de una casa en plena celebración de Año Nuevo

Cámaras de seguridad que tiene la casa captaron a los menores. No se reportó ningún herido tras este suceso.

Un grupo de al menos cinco adolescentes arrojó unos pirotécnicos por la ventana del segundo piso de una vivienda ubicada en la Urbanización Remigio Silva de la ciudad de Chiclayo, en plena celebración de Año Nuevo.

Cámaras de videovigilancia captaron los precisos momentos cuando los muchachos encienden los pirotécnicos y los avientan por la vivienda ubicada en la cuadra 4 de la calle Echenique, a un costado del Mercado del Pueblo de la mencionada urbanización.

"Mi hija se da cuenta que habían tirado una sarta de cuetecillos que gracias a Dios no se han engrampado en las mallas navideñas, cayeron prácticamente a mis pies. Lo que hace mi hija es taparme la cara para que no me caiga ni una esquirla. El resto (de pirotécnicos), pues reventó y se fue por debajo de los muebles", contó la señora Yris Pérez, dueña de la vivienda afectada. El incidente no dejó heridos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:50 de la madrugada del 1 de enero. En la sala donde se encontraban habían más de doce personas, incluyendo un niño con las piernas enyesadas y en silla de ruedas.