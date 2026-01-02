Pánico y desconcierto: así fue el ataque armado contra la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ [VIDEO]

PNP investiga ataque contra la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’. | Fuente: RPP

Terror y desconcierto. Cámaras de seguridad captaron el feroz ataque armado contra la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’, perpetrado cuando realizaba un concierto a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Carabayllo.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa que minutos después de la medianoche de este viernes, 2 de enero, los músicos interpretaban uno de sus temas, cuando de pronto aparecieron sujetos armados a bordo de motocicletas.

Sin mediar palabra, los pistoleros abrieron fuego contra el escenario, impactando a dos de los integrantes de la agrupación de cumbia.

Al escuchar los disparos, los asistentes al recital comenzaron a correr despavoridos, presas del pánico, gritando y llorando. En tanto, los miembros de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ acudieron a atender a sus compañeros heridos.

Cabe mencionar que los dos músicos heridos permanecen hospitalizados, con pronóstico reservado.



Cámaras captaron ataque armado contra la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’. | Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y comenzaron con las diligencias, que se han prolongado desde la madrugada hasta la mañana de este viernes.

Un equipo de RPP llegó al punto y constató que los peritos realizaron diversas pesquisas. En las inmediaciones, encontraron tres casquillos de bala, pero se presume que los pistoleros realizaron más disparos.

Carlos Miguel Morales, líder de la agrupación, indicó que el ataque armado se produjo unos 20 minutos después de haber iniciado su presentación en Carabayllo.

El músico señaló que no descarta que el atentado esté vinculado a un presunto caso de extorsión, ya que -reveló- viene recibiendo amenazas desde que inició el proyecto musical, hace algunos años.

“Obviamente que era hacia mí el atentado, todo va directo conmigo, pero esto es una pesadilla. Lo primordial es la salud de mis chicos y, cuando estén tranquilos y recuperados, continuaremos. Me comentaron que fueron cuatro disparos”, expresó.

Pese a haber sido amenazado anteriormente, el líder de la orquesta aseguró que no realizó denuncias por temor a represalias. No obstante, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas y brinden mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos.

