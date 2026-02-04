Fieles en Lima y Chiclayo aguardan con emoción y esperanza la llegada del papa León XIV a Perú

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, brindó una conferencia de prensa donde se refirió a la eventual llegada del papa León XIV al Perú, indicando que entre noviembre y diciembre de este año "al 80 %" el pontífice podría visitar el país.

Al respecto, en diálogo con RPP, los fieles de Chiclayo mostraron su alegría por el regreso del sumo pontífice a la ciudad donde ofició como obispo y pasó gran parte de su misión en el Perú.

"Hay una emoción grande porque queremos verlo, abrazarlo. Sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos más o menos en qué fecha venía. Hay que rezar mucho, que Diosito lo traiga bien y que todo salga bien hasta esa fecha", manifestó doña Imelda.

En tanto, otras ciudadanas afirmaron que "todos los católicos" deben prepararse para el arribo del papa. "Que el Señor lo siga bendiciendo y lo traiga con bien a su Chiclayo, porque él es chiclayano, definitivamente", remarcaron.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Chiclayo, Eduardo Montoya, dijo estar "emocionado" con la noticia y mencionó que todos los meses se reciben a muchos turistas que desean recorrer los lugares que transitó León XIV.

Para esta visita, Montoya remarcó que, si bien la capacidad es reducida, la ciudad debe prepararse para acoger "de la mejor manera" tanto al papa, como a los visitantes nacionales y extranjeros que lo acompañarán en su viaje.

"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, tenemos que ponernos a trabajar con las autoridades, con los diferentes gremios de turismo de Lambayeque", precisó Montoya, quien invocó a estas agrupaciones a trabajar juntas para recibir "como se merece" al sumo pontífice.

Fieles en Lima

Mientras tanto, a las afueras de la Catedral de Lima, los ciudadanos expresaron su satisfacción por el arribo del papa León XIV. Un ciudadano dijo esperar que su llegada permita cambiar la forma de pensar de los peruanos, en medio de una coyuntura dificil debido a la ola de criminalidad.

"Es una bendición que acá llegue al Perú el papa, entonces también cambia todo esto, la forma de pensar de la gente, ahora que se ve tanto sicariato, tanta maldad, que todo esto cambie. Reflexionemos, hagamos conciencia de que todos somos hermanos, somos peruanos y hay que estar en las buenas", sostuvo.

Añadió que espera que el papa entable un diálogo con el próximo presidente del Perú y abarque principalmente la inseguridad, pues "hay mucho temor en la población".

Otro ciudadano, quien se encuentra en Lima, pero radica en Chiclayo, aguarda que el papa llegue este año para que haya más "concientización cristiana".

"Tiene que cultivar el papa a través de sus párrocos, de sus padres a nivel nacional, que haya más visitas a los pueblos, a las personas, más que todo en la zona rural, que eso es lo más importante", comentó.

Apuntó que la llegada del papa también servirá "para unir más a nuestra gente" en el marco de una situación política donde "todo el mundo está llevando agua para su molino" y existe un distanciamiento entre los politicos y la población.