Chiclayo apunta a mejorar la transitabilidad e impulsar 'Ruta del Papa' ante anuncio sobre posible llegada de León XIV

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, aseguró que el pueblo de la ciudad norteña espera "con júbilo" la posible llegada del papa León XIV tras el anuncio del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García.

En diálogo con RPP, la funcionaria mencionó que uno de los preparativos más importantes para acoger al sumo pontífice consiste en la promoción de la ruta del papa León XIV en Lima, con una muestra itinerante en los distritos de Barranco, Surco y Puente Piedra.

Agregó que también se espera visitar las ciudades de Cusco, Arequipa, Cajamarca y Trujillo para seguir promocionando este atractivo.

Por otro lado, indicó que se apunta a mejorar los servicios públicos, como es el caso de la limpieza pública. En ese sentido, apuntó que espera recibir apoyo del gobierno central, pues "no se ha recibido el apoyo que requiere Chiclayo".

Remarcó que, con el soporte del Gobierno Regional de Lambayeque, se buscará mejorar la presentación de calles y veredas para el bienestar de los vecinos y para recibir "con toda la hospitalidad que se conoce a Chiclayo" a los turistas nacionales y extranjeros.

"Hemos golpeado permanentemente las puertas del Ejecutivo; lastimosamente, no hemos recibido este apoyo concreto para lo que significa la transitabilidad o la reparación o el mantenimiento de las calles. Pero hemos venido haciéndolo en convenio con el gobierno regional y con los recursos que va consiguiendo la Municipalidad Provincial de Chiclayo, porque esto se maneja con recursos ordinarios", explicó.

"Es fundamental" recuperar la transitabilidad en la ciudad

Señaló que es "fundamental" resolver la recuperación de la transitabilidad, un problema "que solo depende de la sostenibilidad, de la educación, del involucramiento de la población".

"Chiclayo estará en mejores condiciones de transitabilidad para recibir al papa y para el bienestar de los vecinos. Eso lo puedo asegurar. Estamos trabajando codo a codo con el gobierno regional y muy independientemente de que, si el Ejecutivo se pone de pie, que esperamos que sí lo haga, estamos en las mejores condiciones, con todo ese espíritu, ese cariño, ese amor de poder recibir a todos los visitantes", aseguró.